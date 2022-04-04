女星范冰冰在2018年捲入陰陽合約逃稅案，遭大陸官方重罰約新台幣40億元的天價罰款，更淪為劣跡藝人，原本如日中天的演藝事業一夕崩塌；近年來范冰冰一直找機會復出，不久前直接飛奔南韓客串韓劇，近日第一次分享隨身包包內容物，被大陸網友注意到幾乎是南韓商品，紛紛留言狠酸「淪落到用開架美妝」。

在2月底有南韓論壇網友爆料，在街上偶遇范冰冰，當地多家媒體經求證後，確認范冰冰人在南韓，客串JTBC電視台的電視劇《Insider》，但未公開角色；當時也流出范冰冰疑似在拍戲的造型，一頭亂髮加上尺寸偏大的衣褲，憔悴無神的樣子引起熱烈討論。

范冰冰到南韓工作後，近日開箱隨身攜帶的包包，卻遭到大陸網友留言狠酸一波。(圖/ 摘自范冰冰小紅書)

而范冰冰最近在熱門影音平台小紅書分享一段影片，她和工作人員在一間南韓餐廳吃飯，被慫恿開箱隨身包包，她也說這是她的第一次，接著一個一個拿出包包裡的小物，有精油、足貼、面膜、開架的韓系彩妝用品和保養品等；畫面中的范冰冰也僅化了淡妝，看起來和工作時完妝氣場十足模樣有點落差。

不過，范冰冰開箱隨時攜帶的包包影片，卻引起一票大陸網友留言狠酸，「連吃飯也變帶貨現場？」、「不知道介紹這些南韓美妝有沒有廣告費」、「真的好可惜」、「鏡頭湊近已經能看到歲月的痕跡」、「肯定廣告啊，誰沒事帶這些玩意出門」、「眼睛突然老了好多的感覺」。