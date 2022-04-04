高雄3日並無新增本土確診個案，但有7位外縣市確診者在清明連假期間曾赴高雄活動，高市府公布7人的相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄3日並無新增本土確診個案，但有7位外縣市確診者在清明連假期間曾赴高雄活動，高市府公布7人的相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄3日並無新增本土確診個案，但有7位外縣市確診者在清明連假期間曾赴高雄活動，高市府公布7人的相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄3日並無新增本土確診個案，但有7位外縣市確診者在清明連假期間曾赴高雄活動，高市府公布7人的相關足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄3日並無新增本土確診個案，但有7位外縣市確診者在清明連假期間曾赴高雄活動，特別的是，其中一人中央原先歸於高雄個案，但後來經過查證後，發現他的居住地位在新北市，因此，最終歸屬於新北個案，高市府衛生局也公布7人的相關足跡。

高市府衛生局說明，案24685是高雄30多歲男性，長期在北部居住、工作，因為清明節連假於1日自行駕車返回高雄，曾沿途停靠西螺休息站，並於4月3日接獲通知台北同事確診，他也在同日出現症狀，自行購買快篩試劑檢驗呈陽性，轉介就醫採檢PCR陽性確診。

案24399是台北市個案，於4月1日要到屏東墾丁參加台灣祭活動，從北部搭乘高鐵抵達高雄後，從左營搭乘計程車直達屏東墾丁，緊急匡列該名計程車司機，幸虧採檢PCR後呈現陰性。

另外，案24682是新北市20多歲個案，4月1日搭乘高鐵回到南部，但因為停電關係在台南下車，並搭乘接駁車到左營，他回家之後，4月2日出現症狀，就醫採檢後於4日確診，緊急匡列22位密切接觸者，經採檢全數呈現陰性。

而新竹3例確診個案屬於一家人，母女3人2日深夜自行駕車回到高雄，隔天案24791就出現相關症狀，隨後就醫快篩陽性，轉介大醫院採檢PCR後陽性確診，匡列後發現母女3人均確診，已緊急匡列7位密切接觸者，目前7人檢驗結果均為陰性。