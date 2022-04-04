基隆市目前居家隔離2006人、自主健康管理509人，今日新增31例。市長林右昌表示，小吃店群聚案雖新增3例，但皆是確診者家屬，於居家隔離期間染疫，無新增工作人員或消費者，傳播鏈逐步得到控制。

基隆新增31例，其中小吃店群聚3例、中正區某工地8例、警察相關6例、科大1例、物流群聚3例、房仲群聚1例、新增教會相關3例、台北八大相關1例、台北校園相關1例、4例疫調中。

林右昌指出，小吃店群聚案新增3例，都是在匡列居隔期間發病確診，皆為先前確診者的家屬，無新增工作人員、消費者染疫，目前小吃店傳播鏈逐步得到控制；中正區某工地相關增8例，4例是原匡列居隔的對象，2例是疫調後第二波匡列，2例是昨天市府進入社區設置前進篩檢站篩檢成果。

學校部分，崇右影藝科技大學新增1例，是昨天公布確診個案的同班同學，匡列居隔期間發病，採檢陽性。另外，今天新增3例，林右昌說，皆為先前確診個案的教會教友，因場域環境通風不良，風險較高，市府已將全部參與者匡列居家隔離。

林右昌說，該教會一樓為老人送餐據點，有社工、廚工進行送餐志工活動，防疫醫師勘查後，認足跡重疊具風險，立即通知該據點全體員工至社區篩檢站採檢。

至於警察群聚案相關案例，今日新增6例，其中5例匡列居隔陽性確診，有4例是家人，1例是鑑識科同仁。另1例是二分局確診分局長的司機同仁，該名個案疫調時未被匡列，直到確診後，才發現和分局長足跡重疊，已請局長查明中，呼籲警察同仁有相關足跡一定要確實交待。

另有4例疫調中，1例在台北上班；1例被北市通知為匡列對象，居隔中確診；1例自行前往七堵篩檢站篩檢陽性；1例因感冒症狀自行快篩陽性，疑似曾接觸南榮國中學生，釐清中。