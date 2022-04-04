台中市烏日區溪岸路位置偏僻且夜間照明不佳，地方居民憂心行車安全，為解決此問題，市府交通局研議設置LED發光提醒標誌，獲得不錯評價，最近也在龍井區新庄街及觀光路等經常有濃霧、視線昏暗的道路擴大設置，未來將視需求持續評估增設。

台中市議員吳瓊華說，烏日區溪岸路因地處台中烏日區與南投草屯鎮交界，平常車輛往來不多，常有民眾抱怨夜間行經此路段都必須小心翼翼，憂心發生車禍等意外，市府加強設置自主性發電的提醒標誌，可提升交通安全性，應擴大設置區域。

交通局交通工程科長周志遠表示，龍井區新庄街、烏日區溪岸路等處因常有濃霧或夜間照明不佳的問題，居民已多次反映夜間交通安全問題，為提醒民眾留意，近日在沿線路口增設寫著「前方路口、減速慢行」的LED發光標誌，藉以強化道路交通安全。

交通局長葉昭甫指出，許多道路都設有「注意行車」、「前方路口」的提醒標誌，這些標誌雖有張貼具反光功能的貼紙，但若在燈光較昏暗的區域，其反光功能不彰，且即便有車燈照射達到反光功效，若是常有濃霧的路段也無法讓駕駛人清楚辨識，交通局就常接獲居民陳情，希望能設置清楚的辨識標誌。

幾經研議，交通局近來分別在民眾陳情視線差的路段設置LED發光標誌，周志遠強調，LED發光標誌白天可以吸收太陽的熱能，達到續電效果，交通局根據季節設定其亮燈時間，夜間就會主動發光，達到提醒駕駛人的目的，目前在各偏遠地區或山區設置，民眾反映都不錯。

葉昭甫說，LED發光標誌不但提升道路安全，同時響應綠能潮流，設置上也方便，目前先針對光源不足的道路或山區加強設置，未來會持續進行汰換，目前也研擬配合可閃爍的燈光，藉以加強標示辨識度。