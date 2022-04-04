中信兄弟張志豪去年因左手肘韌帶撕裂整季報銷，今年他順利歸隊，從熱身賽狀況就十分火燙，好手感也延續到開季，3日就從富邦悍將新秀投手李子強手中敲出本季首轟，用全壘打向外界宣告自己已「滿血回歸」。

張志豪在開幕戰就先發鎮守中外野、打第6棒，但比賽只打不完2局就因雨保留，張志豪1打數吞下三振。昨天張志豪繼續先發，4局第2打席就敲安，下一打席更敲出全壘打，本季首轟快速出爐。

「身體現在都沒問題了，只是太久沒接觸到高強度的比賽，有些東西還要調整一下。」張志豪認為，自己的心態、面對比賽節奏、投手對戰的節奏，都需要靠實戰來做調整。

許久沒回到球場比賽，張志豪難免感到緊張，不過緊張感只在開幕戰中出現，「昨天是比較輕鬆去打，去找一些需要調整的東西。」本季首轟快速出爐，張志豪先是感謝信仰的力量，「經過這麼漫長的時間，在前幾場就打出全壘打，也證明自己回來了。」

因為動刀許久未在球場出賽，外界難免會有質疑聲，張志豪坦言，自己也曾懷疑過自己，在開刀後是否能全力揮擊、回到以前的揮棒速度，「但開完刀後的凹角度、重訓都有所突破，也能證明自己還能做得到。」