全國學生音樂比賽3月1日在臺中市及新竹縣登場，吸引各縣市高手精銳盡出到場較勁，日前圓滿落幕，苗栗縣共有團體組24隊、個人組36人晉級全國決賽，其中團體組5隊奪下「特優」、16隊「優等」、3隊「甲等」；個人組拿下2座「特優」、21座「優等」及10座「甲等」，打破苗栗縣歷年參賽獲獎紀錄。

苗栗縣府指出，全國學生音樂比賽團體項目因疫情影響已停辦2年，這次復辦各校花心思讓孩子在避免群聚的安全環境下練習，面對嚴峻的疫情考驗，以不畏艱難的奮鬥精神，仍獲得亮眼成績相當不易。

頭份國小國樂團、頭份國中國樂團、公館國中國樂團、興華高中絲竹樂團及竹南國小弦樂團代表苗栗縣參加中區團體項目決賽，一舉拿下5座特優榮譽。

另外，在個人賽成績相當耀眼，公館國中李育誠同學榮獲特優全國第一名、頭份國中張宏郡同學榮獲特優全國第二名、苗栗高中邱禹倫同學榮獲優等全國第三名。

苗栗縣長徐耀昌表示推動藝術教育是縣府施政重點之一，藉由音樂陶冶性情、樂音飄揚淨化人心。除了平日學校在教學與社團活動推動藝術教育外，更希望藉由鼓勵參加競賽讓學子相互切磋、彼此砥礪，提昇苗栗縣之藝術水準與人文素養，共同打造富有創造力、文化底蘊的和諧社會。