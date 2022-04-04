新北市中和上月10日深夜發生男駕駛拒檢逃逸，警方連開3槍造成後座鍾姓男子頭部中彈，昏迷6天後家屬放棄急救，今（4）舉辦告別式；母親說鍾男曾託夢說「媽媽，我的頭好痛」，更怒批開槍員警、開車駕駛沒有到場，也從未致歉，目前已對該員警提告過失致死，要求警方公開密錄器還原真相。

今日是鍾男的告別式，母親對外表示，3月10日是她最悲傷的一天，兒子被槍擊後遭宣判腦死，「我連道別的機會都沒有，接著開始了一連串的思念」，她每天活在悲痛之中，更曾夢到兒子對她說「媽媽，我的頭好痛，媽媽我想見你」，而她卻再也無法見到寶貝兒子一面。

警匪追逐中彈家屬悲控提告 警：雖感遺憾仍予以尊重

鍾母也強調，今天是兒子告別式，但警察和開車肇事駕駛沒有到場，儘管警方再道歉也沒有意義了，除了所長有幫忙安排住宿、聯絡外，其他人「沒有任何的訊息，沒有任何的道歉！」希望司法還給兒子一個公道、一個清白；對此，警方澄清，事發後全力協助家屬，分局長、副分局長、執法員警都有到靈堂捻香致意。

鍾母已對開槍員警提告過失致死，也呼籲新北市警察局將當時的密錄器、監視器公開，還原事件經過；事件發生在上月10日，林姓男子駕駛假車牌賓士載21歲藍姓女友、29歲洪姓男子及鍾男前往永和區某酒吧，遭到警方攔查後拒檢逃逸，警方連開3槍鍾男頭部中彈、昏迷多日，家屬16日放棄急救、決定器捐。