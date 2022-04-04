為確實保護老樹及其棲地安全，台中市霧峰區公所2年前爭取經費，推動「光復新村老樹棲地維護計畫」，成效頗佳。市議員李天生認為，光復新村是台灣戰後第一個新市鎮，社區內林蔭環繞，市府不應只保護老樹，更要針對每棵樹木妥善管理、維護，讓文化景觀永存。

光復新村設置於1956年，當時為省府員工宿舍，九二一地震時內部受損嚴重，許多住戶紛紛遷離，文史工作者2009年爭取將此處規畫為文化及建築史博物館，台中市府並於2012年登錄光復新村為台中第一個文化景觀。

李天生表示，光復新村的特色除了其宿舍群的舊式建築，整個社區樹木林立、枝葉參天，夏天微風吹來相當舒服，成群的林蔭也是光復新村重要特色之一；而在市場旁的整排苦楝樹更堪稱為光復市場「迎賓樹」，無奈2020年時因道路刨鋪，其中1棵苦楝樹樹穴遭封閉，導致該苦楝樹最後枯萎、死亡，相當可惜。

有鑑於老苦楝樹死亡的情況，霧峰區公所事後爭取經費，在光復新村推動「老樹棲地維護計畫」，霧峰區公所農業課長劉仕弘表示，經向市府爭取70萬元補助經費，主要針對市場旁剩餘的7棵老苦楝樹作維護工作，內容包括棲地清理、生育環境整建及樹木修剪等，因部分老樹還涉及到建物圍牆，相關作業最近完工。

李天生說，剩下的7棵老苦楝樹都被照顧得很好，是珍貴的資源，但光復新村成立至今已一甲子，內部不只有這幾棵老苦楝樹，整個社區的樹木都是當地景觀重要資源，市府應該一視同仁，針對所有老樹提出維護計畫。