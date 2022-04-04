清明連假期間，許多人把握連續假期舉辦同學會與好友敘舊，但有網友感嘆，每次聚會都是在比房比車，雖然繳房貸很辛苦，但在同儕間確實有說話的空間，文章引起網友們熱烈討論，不少人認為她的想法太短淺，聊家人跟小孩身體健康家人平安才是最重要的話題。

該名網友在PTT論壇上發文表示，「前天連假第一天開國小同學會，現在都已39、40歲，話題離不開房子，有三人在新北買房，一人買28年公寓，二人買大樓屋齡分別是11年與7年，應該是同學會的主角，留在故鄉父母老屋的，說到房子就很少說話，等談到汽車才又活起來。」

原Po感嘆，同學會都是在比房比車，「雖然繳房貸很辛苦，但確實在同儕之間，會比較有說話的空間。」文章引起網友們熱烈討論，但許多人認為，其實沒有什麼好比較的，平安健康才是最重要的。

網友紛紛留言表示，「怎麼我都是聊小孩、健康、父母，難道我老了」、「健康、 家庭、快樂，才是最重要的」、「現在比的是健康，誰的氣長」、「聽中年後的同學會，後來大家都碼在比健康跟旅遊吧」、「落伍了，房子跟車子一點都不重要，身體健康最重要。」