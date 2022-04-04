桃園4日新增本土個案15人，市長鄭文燦說，其中14例都是匡列居隔範圍採檢確診，社區風險相對小，但基隆海大餐敘案衍生出某銀行職場員工染疫，恐衍生另一波職場群聚，另外桃園某醫院陪病者二採時陰轉陽，該醫院也要全面擴大篩檢釐清感染源，2案都要持續追蹤。

鄭文燦說，桃園目前居家隔離人數多達2588人，4日新增15例，其中14例是匡列居隔採檢確診，都在防火牆範圍內，包括大潭電廠新增1例，是中華工程員工案23385的50多歲丈夫（案24606），匡列居隔二採確診、CT值19.3。

網購電商凡美工作坊新增2件，個案為確診員工案23616在永豐國中就讀的女兒（案24570）、CT值11，以及衛理幼兒園確診女童案23912的30多歲爸爸（案24683）、CT值17.7，都屬於家庭感染，該傳播鏈累計39件、其中桃園有33件。

舞蹈班也增加2確診者，分別為桃園高中舞蹈班女學生23525的女同學（案24471）跟媽媽（案24473），都已匡列居隔，出現症狀採檢確診，CT值15、18。

「基隆海大餐敘案傳播鏈在桃園還再傳播！」該案4日在桃園衍生3位，包括海大餐敘確診者的妻子案24211，曾在某銀行分行上班，3月31日離職，但離職後與前同事（案24607）聚餐，該同事匡列採檢後也確診，市府已針對該銀行職場匡列採檢，預估也會有新增感染者。另還有2例為確診友人的阿姨（案24609）跟阿姨兒子（案24608）CT值17.98、13.5，因3人CT值都很低，預判還有傳播可能，不排除擴大匡列採檢可能有新個案。

新北柔道場也增加3位到14位，因壽山高中、龜山國中、成功工商柔道社都曾到明德高中練習而染疫，包括案23872的30多歲妻子（案24572）、CT值15.4，成功工商柔道社學生（案24569）、CT值33，以及仲介案24364的兒子（案24605），成功工商也已匡列採檢停課。

另有3例相對獨立個案，包括南港高中老師的接觸者（案24684)、CT值24。台中活動史家庭，繼兒子24215昨天確診後，媽媽（案24472）也染疫、CT值29。另外20幾歲陪病男（案24571）則是陪病入院採檢時，3月31日一採陰性、二採轉陽性，CT值14，該醫院也緊急疫調匡列採檢，確定可能感染源。至於林口檢疫所員確診警案23259的同事（案24573）也染疫。

鄭文燦說，桃園大潭、凡美、舞蹈班等傳播鏈都逐漸收斂，不諱言還有幾條傳播鏈仍在發展中，包括海大餐敘衍生的某銀行分行職場，因確診員工有回到職場，該分行要匡列採檢，另一案則為陪病男一採陰、二採陽性，都值得後續追蹤，預估還會增加確診者。

鄭文燦也提到，目前桃園共有16校、2幼兒園、4補習班，因34位師生確診停課中，包括29生、5師，其中復旦高中、大業國小、東勢國小3校即將居隔期滿，期滿後確認沒有風險就會復課，他也強調醫療資源整備量能足，目前收治75人，11家責任醫院盤點後還有300床空間可以收治確診病患，足以支應。