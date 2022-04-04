（統一獅球隊開幕戰，兆豐銀行董事長張兆順連三年南下親自擔任開球嘉賓。 圖／兆豐銀行提供） 中華職棒全新球季正式開打，身為統一獅球團贊助商的兆豐銀行不僅打出主場購票5折起超值優惠，今年也延續往年傳統，由董事長張兆順率隊領軍，特地選在4月3日統一獅主場開幕戰當天親臨台南現場開球。張兆順表示，兆豐銀行與統一獅球團合作已邁入第三年，雙方交誼甚篤，因此每年開幕戰到現場與獅迷一同集氣，除了有彰顯雙方情義甚堅的意義，同時也希望能在現場獻上祝福，希望統一獅勇奪冠軍。根據兆豐銀行統計，目前「統一獅聯名卡」發卡量已逼近2萬5千卡，靠著主場內野全票最高5折獨家限量優惠，成功吸引不少球迷申辦，目前每場球賽約有將近40％獅迷都是透過聯名卡購票，另外，由於持卡還能享有統一獅周邊商品9折起優惠，因此也有將近30％民眾會使用聯名卡購買官方商品。值得一提的是，由於「統一獅聯名卡」有市場首創的勝場回饋機制，提供贏球紅利3倍送優惠，因此原本每消費25元回饋1點紅利，當遇到獅隊勝場時，所有刷卡消費，每25元都能獲得3點紅利，非常優惠。至於平常日若是在統一集團指定通路，包括星巴克、康是美、統一時代百貨、速邁樂加油站等，刷聯名卡同樣也能享有紅利3倍禮遇。為了吸引更多獅迷入手「統一獅聯名卡」，兆豐銀行也特地推出新戶辦卡首刷禮，今(111)年底前新戶辦卡，核卡30日內刷滿3千元就能獲得超夯撞色猛獅登機箱，舊戶在6月底前刷滿5萬同樣也可入手。此外，由於統一獅開幕戰將持續至4月5日，適逢兒童節連續假期，球團也特地在台南棒球場舉辦「大勝獅吼童樂會」，除了有各式主題遊戲區，還將送出近兩千份超值好禮，想帶小朋友出門放電的家長不妨多加把握，共襄盛舉。