近來營建業傳出缺工，並有老闆抱怨「一天薪一萬」還請不到人，有網友反問，真的是年輕人寧願錢少也不願做累的工作嗎？好奇詢問真實的工地行情到底多少？有知情人士透露工地真實行情，一般粗工根本不可能領那麼多，此外工安意外頻傳、又沒有勞健保，直呼誰敢去送死？

一名網友在《PTT》表示，每次缺工新聞一出，一定會有營建業老闆哭說自己一天開價幾千還找不到人，抱怨年輕人寧願跑外送、去速食店打工，一個月賺3萬，之前也有新聞說高雄日薪萬元仍請不到人，他忍不住質疑，真的是年輕人寧願錢少也不要做累的工作嗎？並好奇真實的工地行情到底多少？

貼文引起熱烈討論，網友紛紛回應「現場流汗整天，老師傅整天擺架子」、「沒有勞健保、環境很差，開價跟實際拿到差多少」、「沒有請不到人的工作，只有請不到人的薪水」，還有人無奈指出，社會表面上說行行出狀元，但實際上都在歧視勞力工作者，時不時還會聽到家長教育小孩說「要好好讀書，不然只能去做工」。

對於「一天薪一萬」的說法，有內行人透露，只有技術工才有這樣的薪水，而且還是只算日薪，粗工並沒有這麼高，紮筋一天工資2700元、模板3200元，泥作師傅也是一天2500~2700元，連管理階層月薪也才4萬，根本沒有一般人認為的那麼高。

此外，還有不少人認為，工安也是一大問題，直呼「工地整天一堆工安新聞，想騙誰去送死喔」、「工安還是幾十年前那套，薪水又不夠高，誰會想做？」、「又不是說缺錢缺到只有這地方能去」、「工安不改善誰去啊！連讀土木的也很多人不去營造業」。