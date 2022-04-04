中信兄弟3日8局打完雖然取得7分領先，仍在9局推出終結者李振昌「關門」，術後回歸首場正式比賽首打席就被富邦悍將洋炮霸帝士敲出陽春炮，他有些不好意思的說：「是我的錯，因為捕手希望我丟變化球但我都搖頭，希望之後我狀況調整好，還有機會能夠對上他，希望能夠討回來。」

李振昌去年季後動刀清除右手肘骨刺，原本以為自己可能會趕不上開季，但調整狀況佳，順利迎接新球季，昨天教練團讓他在大比分時尚場，主要是希望能透過比賽讓他做調整，盡快找回百分百的身手。

不過首打席面對霸帝士第2球就挨轟，李振昌有些不好意思的說：「捕手（福來喜）希望我丟變化球，但我想說我的狀況應該先加強揮臂，把直球品質丟出來後再做搭配，結果沒聽捕手的建議被打全壘打，對他也是很抱歉。」

賽後李振昌也有像福來喜致意，「這不是他的錯，是我的錯，但就是互相溝通，有繼續做意見交流。」他表示，目前身手已恢復到8、9成，手也不會不舒服，目前主要是對比賽的節奏還沒有掌握很好，「還沒有很順，昨天有點太急躁，拿到球就想丟，有點忽快忽慢，如果能把比賽節奏掌握好，變化球跟直球穩定度會更好。」

首度對決霸帝士就挨轟，李振昌希望能在下次對決時討回顏面，「那球本來想都丟外角，但失投拐回來變紅中，被他掌握到也打得滿扎實的，就飛出去了，他力量蠻恐怖的，是蠻有挑戰性的打者，希望之後我狀況調整好能再對上他，做個不同的對決，希望可以討回來。」