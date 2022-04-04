北市衛生局稍早公布6例最新足跡，其中1例是台北市6歲女童，目前感染源不明，其餘5例都有找到傳染鏈，去過的高風險地區包括新光三越南西店、台北車站、北投麥當勞等。
今天公布的足跡中，年紀最小的是台北市6歲女童（案23979），現在還在追查感染源，3月30日有去過大同區餐廳。案24283則是桃園舞蹈教室相關，案24581與北車清潔公司相關，案24539為台中婚宴相關，其餘案23981、案23498都是先前個案的接觸者。
這6例去過的場所涵蓋中山區餐廳、松山區火鍋店、台北車站、內湖區咖啡店、士林區餐廳、中山區牛排館等地，均為高風險地點。
衛生局4日表示，日後公布足跡的模式會調整，改為優先列出「高風險區域」，像是餐廳這種會脫口罩，且人多密集的密閉場所，傳染風險相對比較高，反倒是捷運雖然人很多，但全程都戴口罩，傳染機率比較低，為了讓民眾更一目了然足跡圖，即日起簡化足跡，只列出更風險區域。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。