6歲女童足跡。（北市衛生局提供）

北市公布最新足跡。（北市衛生局提供）

北市衛生局稍早公布6例最新足跡，其中1例是台北市6歲女童，目前感染源不明，其餘5例都有找到傳染鏈，去過的高風險地區包括新光三越南西店、台北車站、北投麥當勞等。

今天公布的足跡中，年紀最小的是台北市6歲女童（案23979），現在還在追查感染源，3月30日有去過大同區餐廳。案24283則是桃園舞蹈教室相關，案24581與北車清潔公司相關，案24539為台中婚宴相關，其餘案23981、案23498都是先前個案的接觸者。

北市公布最新足跡。（北市衛生局提供）

北市公布最新足跡。（北市衛生局提供）

這6例去過的場所涵蓋中山區餐廳、松山區火鍋店、台北車站、內湖區咖啡店、士林區餐廳、中山區牛排館等地，均為高風險地點。

衛生局4日表示，日後公布足跡的模式會調整，改為優先列出「高風險區域」，像是餐廳這種會脫口罩，且人多密集的密閉場所，傳染風險相對比較高，反倒是捷運雖然人很多，但全程都戴口罩，傳染機率比較低，為了讓民眾更一目了然足跡圖，即日起簡化足跡，只列出更風險區域。

北市公布最新足跡。（北市衛生局提供）