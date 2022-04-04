疫情持續升溫，台北市近期公布海量足跡，北市副市長黃珊珊今表示，目前還沒有聽過在大眾運輸上確診的個案，因此未來將調整足跡公布的方式，未來大眾運輸的部分，就不會公布，因為都有戴口罩，且時間很短，避免大家看到這麼多足跡而忽略，未來將並以風險高低來判斷。

北市天天公布新增確診足跡，許多確診者曾搭乘公車、捷運等大眾運輸，讓足跡滿滿整張，因此，黃珊珊說，未來也將調整足跡公布內容，針對大眾運輸部分將不對外公布，並評估有高風險脫口罩等情形的地點來做公布。