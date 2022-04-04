今天是清明連假第3天，蘇花路廊午後陸續出現北上車潮，警方目前已在台9線崇德管制站採雙線單線輪流放行方式，疏導壅塞的車流。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

今天是清明連假第3天，蘇花路廊午後陸續出現北上車潮，直到下午均以每小時維持1100輛次運行，截至下午3時，已累計7300多輛北上車潮，公路總局預估今尚有7000輛待紓解，而警方目前也已在台9線崇德管制站採雙線單線輪流放行方式，疏導壅塞的車流。由於明天是連假最後一天，蘇花路廊整天恐出現高達1萬7000輛次的北返車潮。

公路總局指出，蘇花路廊下午時段已出現大量北返車潮，崇德路段北上車流在上午11時陸許湧現後，均維持每小時約1000至1100輛的疏運量能。

公路總局截至下午3時統計，蘇花路廊北上往宜蘭方向共計7344輛，往花蓮南向則是3815輛；預估今蘇花路廊北上車流量仍有約7000輛待紓解。

公路總局也將蘇花路廊壅塞路段列出，包含台9線谷風隧道至漢本高架橋路段、中仁隧道、和仁路段及仁水隧道，車多路段則是台9線東澳山區道路至新澳隧道、南澳北溪橋至武塔高架橋路段、觀音隧道、漢本高架路段至和平路段及崇德路段。

新城警分局崇德派出所長林金章表示，經獲報台9線崇德路段因陸續出現北返車流後，員警已在現場以雙線、單線輪流放行方式，疏導壅塞的車流。

由於明是連假最後一天，公路總局預計蘇花路廊將在中午過後湧現北返車潮，且整天車流量恐高達1萬7000輛次，請用路人提早規劃行程。