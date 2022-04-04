1名家長帶著就讀幼兒園的女兒趁著清明連假期間到台東旅遊，雖然玩得開心，但在某公園遇到「陌生阿伯」，追問女兒「要不要去廁所亅，家長憂心忡忡在臉書社團貼文提醒，引發網友關注，瑞源派出所表示已主動聯繫貼文者將加強巡邏並申請裝監視器。

1名家長貼文指出，假期帶孩子到台東旅遊，5歲女兒卻遇上怪阿伯。(民眾提供／蔡旻妤台東傳真)

家長3日貼文指出，假期帶孩子到台東旅遊，到某處看梅花鹿、家長體驗射箭，玩得開心，卻隨後看到2個阿伯，其中1個疑似要抓女兒、但沒追到，詢問後女兒表示「阿伯問要不要去廁所亅，該名家長事後回想仍表示相當驚險。

2個怪阿伯看到有家長在才悻悻然離去，家長仍心有餘悸，「如果我沒有即時回來，或女兒被抓住帶往廁所，不知道會發生什麼事」因此貼文提醒大家，帶孩子出門絕對不要讓孩子離開視線。

關山分局瑞源派出所副所長彭德昌表示，對於民眾反應積極處理，該處是新成立遊憇區，尚未裝設監視器，除了建議管理單位裝設外，警方也會派員加強巡邏。也呼籲民眾若發現可疑人事物，請撥打110，警方將到場協助處置。