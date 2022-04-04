儘管新北國王上半場一度落後到20分之多，他們卻發揮超強韌性，打到末節順利追上，更靠楊敬敏讀秒階段6罰4中的穩定罰球，最後以93比91氣走地主台新夢想家，勇奪6連勝，目前續以14勝6敗穩居聯盟龍頭，夢想家則吞本季第8敗(11勝)。

地主夢想家首節靠著吳永盛、吉爾貝克的土洋聯手，很快就取得兩位數領先優勢，甚至打到次節，夢想家更曾取得60比40大幅領先，沒想到國王在上半場結束前展開反撲，一波11比2小高潮，讓國王打完上半場，追成51比62局面。

下半場一開打，楊敬敏就火力全開，幫助國王單節轟下22分，反觀夢想家第3節投22中3、僅拿8分，場上頓時變成互有領先的緊張局面，打到最後48.5秒，楊敬敏站上罰球線兩罰俱中，幫助國王取得90比89超前，接著夢想家進攻失敗。

楊敬敏最後21秒兩罰俱中，不過林俊吉馬上切入替夢想家放進兩分，接著夢想家又把楊敬敏送上罰球線，這次還是兩罰中1，國王還是保有2分領先優勢，夢想家把最後一擊交給揚科維奇三分出手沒進，國王球員也衝入場內慶祝連勝了。

國王今天得以上演大逆轉的頭號功臣當屬老將楊敬敏，他拿全場最高34分，另有6籃板、3抄截，里金斯22分、11籃板、5助攻與3抄截，湯瑪士13分、18籃板；夢想家以吉爾貝克24分最高，吳永盛17分，揚科維奇15分、13籃板。