清明連假一連4天，許多民眾外出旅遊，台中市和平區大甲溪谷關舊電廠附近，今天下午2時許，年約4、50歲的男子卡在石縫中，遭4名釣客發現緊急報案，警消趕到現場後發現人已明顯死亡，目前死者身分待查。

警方指出，今天下午2時許獲報，和平區大甲溪河床往馬陵溫泉方向（谷關舊電廠）有人疑似溺水，員警立即趕往處理。

據了解，現場4名釣客發現男子卡在石縫中，嚇得緊急報案，警消趕到現場時，男子已明顯死亡，疑似是一名年約4、50歲的釣客。警方表示，死者身分待查，正確死因待相驗釐清。