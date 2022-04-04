由籃壇人士發起成立台灣籃球名人堂協會，為了選拔今年首屆名人堂成員，各項工作逐步展開，在去年由典章委員會編定選拔名人堂法源依據之後，隨即依法成立提名委員會並展開多次提名會議，最終提名球員計12人、教練3人、裁判3人及特殊貢獻3人，合計18人，4日由提名委員會主委石德忠，將提名名單交接給評選委員會主委楊楚光，進行最後票選工作。

台灣籃球名人堂協會以建立台灣籃球歷史，並發揚台灣籃球文化為宗旨，推動建立台灣籃球歷史、醞釀台灣籃球文化及倫理，並達永續傳承。其中成立「台灣籃球名人堂」表揚對台灣籃球有功人物，為協會工作之目標，如今已來到最後評選階段。

根據「台灣籃球名人堂評選規章」辦法，遴選球員類、教練類、裁判類、球隊類及特殊貢獻類等五大類，提名委員會在協會副理事長石德忠主理下，完成階段任務，初步提名四大類（球隊類從缺）18人做為首屆名人堂候選名單，但仍保留繼續提名的權利。

至於評選委員會，協會理事長王信良聘請前電視台著名主播楊楚光擔任主委，並邀集台灣資深籃球界人士、學者、媒體及社會公正人士等38人組成評選委員會，符合規章至少32人的規定。

最後評選投票將採通訊記名投票，需投票人數達評選委員三分之二以上，並獲得分四分之三的票數才能當選，樹立高標準的門檻規定。整體評選作業，預計在今年下半年完成。