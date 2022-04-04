基隆市政府將分批發放13萬750片快篩試劑。（僅為示意圖）（陳彩玲攝）

基隆市長林右昌今天於疫情記者會公布，「全民防疫、愛心篩檢」實施方針，明日起至4月9日，針對設籍於本市或於本市有居住之實、18歲以上民眾，分區域、類別、時序，分批發放13萬750片快篩試劑，並宣布5大實施原則及12項規畫要點，期望找出社區潛在感染源。

林右昌表示，在後疫情時代，提升國人自主健康監測能力、維持醫療與防疫量能、兼顧社會經濟正常活動與疫情風險控管，並為台灣與國際社會接軌、有次序的逐步走向開放預作準備，基隆市特擬定「全民防疫、愛心篩檢」示範計畫，期望能建立操作模式，在一定時間內執行快篩試劑檢測，盼達一定人口比例，找出社區潛在感染源。

林右昌說，規畫參與者13萬570人，占全市人口比例約為36.1％，執行時間4月5日至4月9日，將分4個類別發放13萬570份快篩試劑，分別是「18歲以上一般民眾」7萬1150劑；「易擴散不易掌控族群」1萬4276劑；「維持關鍵基礎設施人員」3萬8444劑；「基層診所」6700劑；另外，區里部分，將配發該地人口10％至活動中心，明天起至4月8日發完為止。

此外，林右昌宣布五大實施原則，一、以自願性參與為主，組織性安排為輔；二、讓有意願參與民眾，可方便且多管道取得快篩試劑；三、以廣發為原則，熱區地點加強重點發放；四、以容易擴散，不易掌握的群體加強重點發放；五、為符合普遍參與原則，避免被標籤化，不對外公布發放特定對象族群、區域。

另有12項規畫要點，包括，分區域、分類別、規畫時序，分批發放；試劑一律拿回家自主施作篩檢；快篩陽性回報，快篩陰性不回報；善用社會網絡、企業網絡與宗教網絡系統，複式鼓勵民眾參與意願；利用里民或社區活動中心，設立衛教與試劑發送站；加強基層醫療診所合作，針對有症狀病患加強發放快篩試劑篩檢。

其餘6項要點為，建立輔導員團隊，進駐發送點協助解說；試劑發送分批實施衛教，示範教導民眾如何使用試劑並解說問題；設立24小時快篩陽性通報專線；設立「全民防疫愛心篩檢」諮詢專線；建立充足防疫車隊；建立新的PCR篩檢量能，快速得到篩檢結果。

最後，林右昌補充說明，食藥署具快篩試劑指引，但團隊認為不合用，重新設計快篩試劑的使用指引宣傳單，讓民眾可以一目瞭然，並透過24小時快篩陽性專線電話接手後續PCR採檢、防疫車輛派遣，以及PCR確診後的收容收治。