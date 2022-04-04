窗戶遭詭異扳開「伸進1隻手」女屋主嚇壞 離譜真相曝光

自家窗戶遭人詭異翻開！1名女網友控訴，她家隔壁日前在施工，而房間某窗戶用來作為窗型冷氣預留口，外頭裝上1塊板子，沒想到該板子近日遭隔壁工人硬生生扳開，她當下嚇壞錄影，事後工人還嗆辯「以為這裡沒人住」，影片曝光只見板子遭後推，開口處還伸進1隻手，讓女網友嚇到哭出來。

該女網友在臉書「爆料公社」發文表示，她家隔壁在施工蓋房子，而她房間某扇窗戶原本為用來預留裝冷氣，因此窗戶外裝上板子，沒想到近日她發現該窗戶頻發出聲響，竟是隔壁施工工人正慢慢拆板子，她當下在屋內喊「你們在幹嘛」，對方不回應，直到板子被拆下，對方才問可以拆嗎，讓她超傻眼。

工人雖然表示願意把洞口補起來，但女網友後來再度控訴對方一進到屋內不但抽菸，還把房間弄得一團糟、地板全是泥土，她痛批根本毫無誠意。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該女網友當下嚇壞、決定錄影，影片中窗戶板子當場被硬生生從外頭拆出1個洞，事後工人解釋「以為這裡沒人住、以為這裡是樓梯間」，雖然表示願意把洞口補起來，但女網友後來再度控訴對方一進到屋內不但抽菸，還把房間弄得一團糟、地板全是泥土，她痛批根本毫無誠意。

其他網友紛紛留言「報警阿！毀損！只要有弄髒你房間的地方全都照相起來當證據」、「他們在補牆壁，就應該先知會你，讓你知道要施工的地方，施工期間請女兒避開那個房間換衣服」、「窗型冷氣的預留口一般都會用膠合玻璃封住！問題是隔壁施工去拆鄰居的窗口也太離譜了，拿錄影片報警處理吧」。