第64屆葛萊美音樂獎於台灣時間今(4)日上午（美國時間3日晚間）於拉斯維加斯舉行。正身處烏俄戰火的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）意外「現身」，在頒獎典禮以「影片」形式發表演說，希望音樂人可以透過音樂填補沉默，訴說烏克蘭的故事，獲得滿堂喝采與安慰支持。

烏克蘭總統澤倫斯基美國時間3日晚間透過預錄的影片現身，在葛萊美獎頒獎典禮發表演說，呼籲各界支持他的國家，敦促音樂人「用你們的音樂填補沉默」。根據《美聯社》報導，澤倫斯基在影片中發言表示：「音樂的對立面是什麼？是對被摧毀的城市和被屠殺的民眾保持沉默。」他強調，俄羅斯入侵烏克蘭的侵略行為，猶如以致命力量壓制烏克蘭人的聲音，恐會讓烏國人民的夢想與生命之火盡皆熄滅。

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy addresses the #GRAMMYs:



“We are fighting Russia which brings horrible silence with its bombs, the dead silence. Fill the silence with your music. Fill it today to tell our story.” pic.twitter.com/8bAP29TMcl — The Recount (@therecount) April 4, 2022

澤倫斯基說：「我們烏克蘭的音樂家現在穿著的是防彈衣而不是燕尾服；他們不但為醫院裡的傷者唱歌，甚至也為那些聽不見他們樂聲的人唱歌；但無論如何，音樂都有它的穿透力，捍衛我們的生活。」他呼籲各界：「請用你們的音樂填補沉默，講述我們烏克蘭的故事。請大家在社群媒體及電視上講述這場戰爭的真相，用各種方式來支持我們，任何方式都行，但請不要保持沉默。之後，和平將降臨我們所有的城市。」

烏克蘭總統澤倫斯基透過預錄影片登上葛萊美獎頒獎典禮。（圖／取自美聯社／達志影像）

在澤倫斯基透過影片發言後，美國歌手約翰傳奇（John Legend）上台，與烏克蘭歌手紐敦（Mika Newton）和詩人雅金楚克（Lyuba Yakimchuk）一同演出。主辦葛萊美獎的美國「國家錄音藝術科學學院」（The Recording Academy）表示，各方對烏克蘭局勢感到相當心碎，因此希望透過這樣的安排（澤倫斯基影片演說），可以激勵大家支持烏克蘭的人道主義行動。