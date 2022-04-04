南韓一名網美「DJ GG」從事電音DJ工作，日常生活照走得是清純無害風格，讓人看了想戀愛，但看過她的工作照都會被大反差驚呆，穿著幾乎18禁等級，C罩杯傲人上圍都隨時快掉出；DJ GG近期曬出多張賣萌沐浴照，天使臉蛋卻有魔鬼身材，讓人看了血脈賁張。

DJ GG是南韓人氣正妹DJ，身高164公分、體重45公斤，有著一張清純無害的臉蛋，但三圍卻是令人流口水的34C、22、34，讓大票男網友看了心動，連女生都羨慕不已；DJ GG在業界頗有名氣，只要一上台都能迅速炒熱現場氣氛，尤其穿著尺度更是直飆18禁，擁有一票粉絲支持。

DJ GG工作和日常生活打扮反差很大。(圖/ 摘自DJ GG IG)

不久前DJ GG受邀至大陸和泰國表演，她也在國際電音節上表演過，在亞洲地區的知名度不輸被譽為女神的DJ SODA，但近期南韓疫情嚴峻，導致她的DJ秀也暫停一段時日；而近日DJ GG則把重心轉往經營社群，日前上傳穿著性感泳衣在浴缸戲水照，大秀超有料身材，辣暈一片。

DJ GG也被許多網友笑說，工作時候限制級，日常生活普遍級，她工作之餘的休閒活動意外的平易近人，喜歡游泳、餵食小動物、露營和去海邊玩等等，據悉，DJ GG因為很喜歡小動物，兒時夢想就是成為獸醫，可惜學習能力跟不上夢想，最後才放棄。