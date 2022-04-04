俄羅斯入侵烏克蘭引發激烈戰事，西方各國對俄羅斯祭出經濟制裁。不過，前民進黨立委郭正亮發現，西方不抵制俄羅斯的化肥、小麥，卻抵制俄羅斯的貓、狗，他忍不住直言：「俄羅斯的狗跟貓都那麼邪惡？俄羅斯的小麥就不邪惡？」並指西方的抵制行動「亂七八糟」，「這什麼邏輯？」

郭正亮今天(4日)在政論節目《新聞大白話》中表示，印度發現，當該國不成為俄羅斯的不友善對象，就左右逢源了，郭也以印度近年購買石油的數量為例指出，這就是利用國際形勢，採取對自己有利的行動。

郭正亮發現，美國不抵制化肥，是因為他們要用，俄羅斯、白俄羅斯的鉀肥出口量占全世界40%；美國也說小麥不抵制，「因為我要吃」，還呼籲俄羅斯趕快把小麥運到歐洲。

郭正亮認為，美國總統拜登亂了套了，還有個笨蛋叫「歐洲」也跟進。他以歐洲進口天然氣的數據為例指出，先前歐洲應該有發現天然氣議題碰不得，那這次的戰爭就用別的項目跟俄羅斯周旋，比如出兵、給新式武器，但他們又不敢，還用一些有的沒的，連狗跟貓都要抵制。

郭正亮直言：「俄羅斯的狗跟貓都那麼邪惡，俄羅斯的小麥就不邪惡？因為你要吃小麥，俄羅斯的狗跟貓你用不到就可以抵制，這什麼邏輯、這什麼國家？亂七八糟，亂了套！」