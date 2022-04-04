李政瀚、于薇以《八歌浪Pakelang》專輯獲第64屆葛萊美獎最佳專輯設計包裝獎。圖為獲獎專輯《八歌浪Pakelang》。（然點設計工作室提供）

美國音樂界最高榮譽葛萊美獎（GRAMMY Awards）於美西時間4月3日晚間5時在拉斯維加斯舉行第64屆頒獎典禮，台灣新銳設計師李政瀚、于薇設計之專輯《八歌浪Pakelang》，首次入圍即勇奪「最佳專輯設計包裝獎」，李政瀚、于薇在領獎時向台下音樂人說「台灣是一個美麗、愛好和平的國家，歡迎大家來台灣」。

李政瀚曾入圍2016年金曲獎最佳裝幀設計，更於2019年及2020年全美獨立音樂獎（Independent Music Awards），以重金屬樂團血肉果汁機專輯《深海童話》及浮現浩世樂團的《時代》專輯，榮獲最佳包裝設計獎（Album Packaging）。

本次與于薇合作的《八歌浪Pakelang》，由台灣搖滾樂團董事長樂團與阿美族國寶級歌手郭英男長子蔣進興及其所帶領的馬蘭吟唱隊第二代成員，首度攜手跨界合作，以雷鬼、電子、搖滾等元素重新編曲阿美族語古調。

專輯包裝除透過紙張堆疊出臺灣東海岸山脈與人們高歌的優美稜線剪影，更呈現臺灣是一個海洋國家的意象，象徵島嶼上的文化傳承生生不息，首次入圍即獲評審青睞。

文化部長李永得於第一時間致賀電恭喜得獎團隊，表達國人對此佳音同感欣喜與驕傲。李永得表示，近年台灣各項創作蓬勃發展、人才輩出，在國際舞台上屢創佳績，文化部將持續支持提升創作能量，健全文化產業生態系，推動產業全面提升及永續發展，讓世界看到台灣的文化力量。