宜蘭縣在內政部營建署110年「汙水下水道建設計畫考核評鑑」中，分別以施工及營運兩大面向贏得全國第二、三名，總分為分組第1，並獲頒表現傑出獎，今年已是連續第3年榮獲此獎。

宜蘭縣政府表示，開辦汙水下水道建設迄今已16餘年，目前已有宜蘭、羅東地區兩大系統，累積用戶接管超過6萬戶，服務人口數約20萬人，每日處理約5萬5千公噸的生活汙水。

宜蘭縣政府水利資源處表示，宜蘭區的系統在2020年及2021年分別以「下水汙泥處理碳化示範驗證廠統包工程」跟「宜蘭地區水資源回收中心」榮獲行政院公共工程委員會金質獎的肯定；羅東區的系統則在2020年也以「羅東地區汙水下水道系統興建營運移轉計畫」榮獲財政部金擘獎的肯定。

水資處指出，縣府為持續拓展全縣汙水下水道建設，2021年6月已順利向中央爭取建設經費31億元開發蘇澳區的汙水下水道系統，盼能建造一座具有在地人文景色的水資源回收中心。

預計建置近40公里的汙水管線銜接新馬跟蘇澳，擴大都市計畫區1萬戶民宅的汙水排水設備，服務更多縣民；目前已積極辦理水資源回收中心用地取得作業中，預計2026年水資中心建設完成後開始營運。

宜蘭縣長林姿妙表示，大家一起重視對宜蘭水環境永續的發展，往後將持續推動治水、淨水及親水等相關基礎建設，共同拚出宜蘭勁水好生活。