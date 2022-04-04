據中國外交部官網消息，今天（4月4日）中國國務委員兼外長王毅在安徽屯溪和赴華訪問的巴拿馬外長莫伊內斯舉行會談。王毅表示，雙方要加強發展戰略對接，制定高質量共建「一帶一路」合作規劃，充分發揮巴拿馬獨特區位優勢，加強運河合作；莫伊內斯強調，事實證明，巴中建交完全是正確的決斷。

王毅說，中巴友好歷史悠久，兩國有著相似的歷史遭遇和反殖反霸的共同鬥爭經歷。雙方既是老相識，也是新朋友。5年前中巴在確認一個中國原則基礎上正式建交，掀開兩國關係新篇章。

王毅說，目前中巴關係發展順利，互信不斷加深，合作穩步推進，為兩國人民帶來實實在在好處，充分證明中巴建交符合雙方根本利益，也為兩國互利合作開闢了廣闊前景。中方願同巴方一道，將中巴關係打造為大小國家相互尊重、發展中國家團結合作、不同文明交流互鑒的典範。

王毅表示，中方願以中巴建交5週年為契機，總結經驗、蓄力再發，實現兩國政治互信、務實合作、人文交流、多邊協作「四輪驅動」，為中巴友好打造更多「推進器」。雙方要加強發展戰略對接，制定高質量共建「一帶一路」合作規劃。充分發揮巴拿馬獨特區位優勢，加強運河合作。拓展青年、地方、醫療衛生合作，促進民心相通。中方願同巴方共享發展機遇，助力巴實現多元化發展，歡迎巴優質產品擴大對華出口。

莫伊內斯表示，很高興成為疫情以來首位訪華的拉美國家外長，中國也是他亞洲之行的首站，充分展現了巴方對發展對華關係的高度重視。巴拿馬人民始終銘記中國人民對巴恢復行使運河主權正義事業的支持，始終銘記中國人民早年為巴拿馬鐵路和運河工程所作貢獻。感謝中方為巴抗疫提供的有力支持。巴中經濟高度互補，務實合作成果豐碩。巴方歡迎中國投資，將為中國企業提供良好投資環境。

莫伊內斯強調，事實證明，巴中建交完全是正確的決斷。巴方珍視同中方的互信，將堅定恪守一個中國原則。王毅對此表示贊賞，強調願共同維護好這一雙邊關係的基石，繼續堅定支持彼此維護核心利益和民族尊嚴。

雙方認為，中巴關係前景廣闊，合作潛力巨大，願深化各領域合作，釋放更多積極信息，將兩國建交的正確決定轉化為更多具體成果。雙方願積極考慮重啓自貿協定談判，爭取盡早達成高水平、互利共贏的協定。深化科隆自貿區合作，提升兩國互聯互通水平。加強農業、糧食合作，助力巴打造地區農業中心。

雙方就中拉關係交換了意見。王毅表示，中方支持拉共體建設，支持拉方堅持獨立自主探索符合自身國情的發展道路，根據自身需要制定對外政策。願落實好習近平主席五次訪拉重要成果，共同構建平等、互利、創新、開放、惠民的新時代中拉關係。莫伊內斯表示，巴拿馬堅定奉行不干涉內政原則，拉美和加勒比不是任何國家的「後院」。中美洲和加勒比國家應超越意識形態異同，攜手共同發展。

雙方就多邊事務深入溝通。王毅表示，中方一貫主張大小國家一律平等，願同巴方共同維護公平正義和國際關係基本準則。歡迎巴方參與全球發展倡議，加快實現聯合國2030年可持續發展議程。莫伊內斯贊賞中方一貫踐行主權平等原則，表示巴方高度重視習近平主席提出的重要倡議，願推動中美洲和加勒比國家同中方就此加強對接。

雙方還就烏克蘭問題等交換意見。莫伊內斯表示，當前的地緣衝突進一步凸顯了巴拿馬運河的重要價值和戰略意義。巴方不贊同在國際上動輒實施單邊制裁，致力於保持運河的永久中立地位，希得到中方支持。王毅強調，中方尊重並承認巴拿馬運河的永久中立地位，願同包括巴在內的廣大發展中國家一道，踐行真正的多邊主義，共同抵制單邊主義，反對霸凌行徑。