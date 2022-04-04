「大師兄」林智勝在新球季首戰就開轟，以290轟獨居中職全壘打王寶座，好人緣的他也收穫不少恭賀聲，前隊友周思齊、王勝偉都有傳訊息給他，張志豪則表示，要等到下次在球場見面時，親自向他道喜。

林智勝去年球季尾聲連2場開轟，也追上張泰山的聯盟紀錄，並列中職全壘打王，新球季他改披龍袍首戰就開轟，用全壘打向外界宣告自己身手依舊。

昨天林智勝在台南球場開轟時，在洲際的張志豪也差不多時間開轟，兄弟應援團也在球場廣播林智勝開轟的消息，「我有聽到，恭喜他，他的實力是大家看得到的，我也相信他能做到。」

張志豪繼續說：「很期待他能到300轟，甚至超過300，這樣才可以樹立目標，讓後面學弟朝著這目標往前，這樣也能讓中職更進步。」不過張志豪沒有傳訊息給林智勝，希望在下次球場碰面時，親自向他說恭喜，他開玩笑說：「因為我們現在是敵人了。」

去年一同離開兄弟的王勝偉則透露，自己有傳訊息恭喜林智勝，「本來想說打給他，但他昨天應該想跟更多親近的人分享喜悅，就只先傳訊息給他，結果他回我『謝謝學長』，但我今天應該會打給他，亂他一下，什麼我是學長，明明他年紀就比較大。」周思齊也有傳訊息給林智勝，「我說我會幫他倒數，到300轟還有10支。他『哇』了一聲，說會繼續努力。」