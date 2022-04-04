有捐血習慣的歐先生上一次捐血是去年10月，正好住附近就找朋友一起響應。(蔡依珍攝)

桃園年初因機場群聚事件爆發，衝擊捐血意願，加上陰雨不斷，血庫頻告急，捐血量平均降6成，O型一度只剩1天量，創新獅子會4日和捐血中心合作，打出2人同行攜手捐750毫升就送市價逾3000元的純黃金手鍊或鑽石項鍊，好天氣助陣下，成功拉抬人氣，不少情侶和夫妻檔響應，希望連假結束拚到9天庫存量。

「血庫量持續偏低，連假後恐跌破5天！」新竹捐血中心桃園捐血站長張子勳說，桃園從年初爆發疫情以來，血庫量持續偏低，2月又逢雨季，遲遲拉不起來，3月一度緩慢回溫，但往年平日1天可入帳80至100袋熱血，仍只有6成左右，加上近日各地疫情爆發，以往南部穩定的血量也亮紅燈，雖然早上還有7天庫存，是因連假大醫院未看診，仍不容樂觀，希望鼓勵各血型民眾踴躍捐血，連假結束拚到9天庫存量。

創新獅子會4日和捐血中心合作，打出2人同行攜手捐750毫升就送市價逾3000元的純黃金手鍊或鑽石項鍊。(蔡依珍攝)

主辦捐血的創新獅子會長林仁兆說，疫情衝擊捐血意願，特別號召獅友們在台茂購物中心前廣場籌辦捐血活動，祭出市價逾3000元的純黃金手鍊或鑽石項鍊1條換熱血，只要2人同行分別捐500毫升跟250毫升，就能免費獲得1條，限量50份，希望拋磚引玉，讓血庫量持續回穩，目標300袋。

活動吸引許多情侶或夫妻響應，可惜有人因男方體重不足或首次捐血，無法達到500毫升目標和黃金擦身而過，讓到場關心的桃園市議員張桂綿也笑言：「條件好嚴苛！」活動起跑逾半小時才有住大竹的江姓夫妻成功達標，他們笑說沒想到成為第一對獲得黃金手鍊者，很高興能收到貴重的獎勵。

有捐血習慣的歐先生也說，上一次捐血是去年10月，正好住附近就找朋友一起響應，不諱言2年前疫情爆發時一度遲疑擔心而中斷捐血，但相信戴口罩、做好個人防護沒問題，希望大家在兼顧防疫下踴躍捐出熱血，幫助需要幫助的人。