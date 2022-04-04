40歲彭于晏外型陽光、帥氣，是許多女粉絲心中的國民男神，近年將演藝事業轉往大陸的他，目前人在上海，被拍到現身社區做核酸檢測，身旁還有一名長髮女子跟隨，引發熱議。

由於上海疫情持續升溫，彭于晏最近前往社區的篩檢站做核酸檢測，這一幕全被民眾拍了下來，畫面中，彭于晏戴著藍色鴨舌帽和口罩，身穿白色T恤和黑色長褲，低調地走進社區檢測區，但還是被認出巨星身份，與一群穿著防護衣的醫護人員合影，且還是由他掌鏡，作風相當親民。

彭于晏親民地跟醫護人員合照。（圖／微博@新浪大文娛）

彭于晏下樓做檢測的事情傳開後，帶動附近的住戶追星，貼著窗戶從上往下捕捉彭于晏的身影，再將照片PO網分享，讓其他網友紛紛留言笑虧：「完了，這個小區的女性們可能控制不住了，需要特警介入了」、「阿姨們請矜持一點」、「有多少人願意遊黃浦江過去和彭于晏合影」。

值得注意的是，彭于晏並不是隻身前往，同行者為一名戴黑色帽子、穿著休閒的長髮妙齡女，儘管兩人保持著社交距離行動，還是牽動女粉絲的好奇心，紛紛追問彭于晏身邊的女性是誰。雖然照片並無拍到該女的臉部清晰照，不過彭于晏的工作和私生活都有母親和姐姐幫忙打理，且該女和彭于晏沒有親密的互動，網友因此猜測有可能是彭于晏的姐姐。