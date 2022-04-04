大陸山東省濟南市一名22歲年輕媽媽11天內生下4胞胎，醫療費驚人，外送員丈夫上網募款。（影片截圖、大眾網）

大陸山東省濟南市發生一起罕見案例，一名22歲年輕孕婦懷了4胞胎，但4名男嬰卻非同月同日生。原來女子因子宮頸機能不全，緊急進行宮頸環紮手術，並在11天內分3次生下4個孩子。不過這個家庭原就不富裕，4胞胎的爸爸是外送員，目前暫停工作在醫院照顧妻兒，而光是醫藥費就超過百萬人民幣（約新台幣450萬元），花光存款的他除了向親友借錢，也緊急上網募款，希望好心人幫忙。

綜合陸媒報導，4胞胎的楚姓爸爸表示，半年前得知妻子懷孕，起初只知是3胞胎，因為第4個孩子當時被擋住了，後來發現是4胞胎時，已經3個月大，錯過減胎的最佳時機。

他表示，妻子懷孕後的產檢一直正常，直到今年2月在濟寧當地的醫院產檢時，醫生發現妻子的子宮頸機能有異，且情況嚴重可能流產，立刻轉到山東大學齊魯醫院住院保胎，「我媳婦就是宮頸太短了，只有 0.6 厘米，老大出生前，他的頭其實直接就在宮頸裏待着了」。

3月22日，4胞胎的長子出生，體重僅700多克，4天後次子出生，體重僅800多克；第三、第四胎在4月1日出生，分別重1050克和1030克。而妻子在一個月內經歷3次手術，4個兒子都還在保溫箱，妻子連一眼都還沒看過。

在擔心妻兒的身體狀況的同時，楚男也為龐大的醫療費發愁，他表示自己是外送員，原本收入就不多，加上一直在醫院照顧妻兒，目前等於零收入，目前醫療費已經20多萬人民幣，還積欠醫院，家中幾萬元積蓄已花光，只能向親友借錢。

而4胞胎全早產，未來醫療費更龐大，1人的費用就不低於30萬元人民幣（約新台幣135萬），4人加起就超過百萬（450萬元）。目前他已在網路平台求助籌款，希望有心人能伸出援手，助一家6口度過難關。