疫情升溫，全台已連續4日確診破百，其中新北市三峽區群聚確診數多，除了造成多校停課外，也連帶影響周邊商圈。三峽老街今日人潮大幅銳減，由於無法預料疫情將延續多久，也擔憂又有一波退租潮，三峽老街商圈協會搶先新北其他老街，推出雲旅遊，與茶行、金牛角店等合作，推出線上導覽、線上DIY課程，預定在連假後登場，盼跨越疫情限制，創出一波商機。

今日是連假第3天，新北市平溪、九份、烏來老街人潮眾多，不過反觀近日群聚風險擴大的三峽地區，人潮稀疏，更有業者感嘆，這次清明連假不比228人潮，生意直下減少。

三峽民權老街商圈發展協會理事長林豐斌表示，這波疫情雖不像去年5月份嚴重，但也對老街生意衝擊不少，所幸，先前商圈有爭取到經濟部中小企業處48萬補助，當初就擔心疫情會再度擴大，因此規畫出「雲旅遊」服務，利用線上直播方式舉行老街歷史導覽，並與金三峽牛角麵包、戴記茶坊、茶山房、藍染協會等在地特色業者合作，開放牛角麵包、碧螺春製茶、手工肥皂、藍染等線上DIY課程。

林豐斌指出，雲旅遊將三峽老街的商品、文化與故事轉化成為新的數位商機，不同於一般直播，除了有業者在螢幕前示範導覽外，民眾也可以在導覽過程中，也可以線上購買老街各商店產品，而雲旅遊也計畫在4月中旬開放5梯次報名，每梯限量15至20人。

林豐斌說，三峽老街是新北首個使用雲旅遊的商圈，該模式突破以往老街行銷方式，尤其疫情狀況仍起伏不定，因此若雲旅遊試辦成功的話，對業者來講是一大鼓勵，屆時也將延續雲旅遊的模式，盼連帶增進線上訂單買氣。