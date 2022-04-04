國民黨台北市議員羅智強原要在2日上午宣布參選桃園市長，卻接到國民黨主席朱立倫來電，以「地方反彈太嚴重」為由勸退。資深媒體人羅友志為羅智強抱屈，直言：「欲加空降，何患無辭？」羅智強則回應：「樂觀的人發明飛機，悲觀的人發明降落傘。」

羅智強原計畫2日上午宣布參選桃園市長，卻在凌晨緊急喊卡，他在臉書透露，1日晚間國民黨主席朱立倫打來懇談近3小時，內容包括對桃園局勢的看法、要求連假期間不對外發言，給大家時間沉澱。他感嘆自己非扭捏之人，一波三折非他所願，但身為國民黨的一分子，必須尊重整體戰略，努力不讓黨陷入紛擾。

對此，羅友志今天(4日)在臉書上發文為羅智強抱屈，質疑羅智強去桃園是空降，「羅智強去高雄就不是空降？欲加空降，何患無辭？」而羅友志的這篇貼文，也釣出羅智強本人回應，「樂觀的人發明飛機，悲觀的人發明降落傘」；羅友志則感嘆：「你心情還不錯啊。」

羅友志也在另一篇臉書貼文中表示，天時、地利、人和，羅智強輸了「人和」，在地輸了「地利、人和」，都浪費了「天時」，他指「桃園這一局，不怪朱立倫，怪國民黨台北市議員參選人田方倫嗎？」田方倫則留言回應：「怪我！都怪我！同為倫倫我一肩扛起！」