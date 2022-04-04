林韋翰穿上新北中信特攻16號球衣的第一場賽事4日登場，球隊91比95不敵台灣啤酒英熊、吞下3連敗，此役他出賽時間17分鐘11秒，三次出手落空，在下半場靠罰球拿到2分，另傳出3次助攻、抓2籃板，表示有點遺憾沒能助隊收下勝利。

對於首場賽事表現，林韋翰說：「現在投籃狀況還沒完全掌握好，但這就是比賽的一部分，回去再練。也有點失望沒能幫球隊拿下勝利，很感謝教練團在出賽時間上控制，幫助我慢慢進入狀況、和隊友培養場上默契。」

談到和台啤英熊主控蔣淯安的對決，林韋翰認為，蔣淯安本季狀況一直很穩定，例如這場又拿下22分、傳出7助攻，他也替小安的好表現開心，而自己才和球隊一起練球兩周，量其實還不多，現在就以賽代訓，自己一步一步慢慢調整。

台啤英熊此役擺出平均身高198公分天龍陣（登錄12人名單平均身高），新北中信特攻總教練李逸驊指出，這是場「天龍對地虎」的賽事，可惜地虎沒有打出應有速度，禁區、防守也不太理想，例如籃板被對方抓了60個，但整場比賽分數有咬住他也很欣慰，林韋翰首場出賽和團隊默契還不錯，希望越來越好。