基輔附近城鎮亂葬崗空拍圖曝光。

烏克蘭副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk)週日(3)表示，至今有來自基輔、刻松、哈爾科夫、尼古拉耶夫以及頓內茨地區總共11名市長被俄軍擄走，其中1人不幸命喪槍下。根據外媒報導，社交平台許多畫面證實，一名失聯3天的莫季任鎮（Motyzhyn）鎮長蘇肯科（Olga Sukhenko）全家慘遭俄軍「行刑式」槍殺，然後被扔到森林一處坑裡和下水道，死狀相當悽慘。

早前CNN報導，烏克蘭首都基輔西邊城鎮莫季任鎮鎮長蘇肯科（Olga Sukhenko）3天前突然消失，所有人都連絡不上她，當局推測她應該也落入俄軍手裡。不料稍早傳出消息，發現蘇肯科一家3口被棄置在一座樹林裡，丈夫疑似被蒙上眼後遭槍決，之後俄士兵將他隨意丟進下水道。至於自己與兒子則是雙手被綑綁在背後，實行近距離「行刑式」槍殺後，跟著其他屍體橫躺在當地大型墳塚。

知情人士透露，俄羅斯鎖定了莫季任當地一些官員，誓言消滅不合作人士，據悉蘇肯科當時拒絕遵守俄士兵的指令，全家人才會被槍決。俄軍對基輔附近小鎮展開的蓄意屠殺引來各界撻伐，上百人被埋在萬人坑的畫面讓底下網友看了心涼了半截，紛紛痛罵:「令人作嘔的暴行…」、「其實俄羅斯才是納粹!!」、「不是人…」

文章來源：Ukrainian Mayor Killed 'Execution Style,' Thrown Into Pit by Troops: Report
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