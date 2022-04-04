基輔附近城鎮亂葬崗空拍圖曝光。

烏克蘭副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk)週日(3)表示，至今有來自基輔、刻松、哈爾科夫、尼古拉耶夫以及頓內茨地區總共11名市長被俄軍擄走，其中1人不幸命喪槍下。根據外媒報導，社交平台許多畫面證實，一名失聯3天的莫季任鎮（Motyzhyn）鎮長蘇肯科（Olga Sukhenko）全家慘遭俄軍「行刑式」槍殺，然後被扔到森林一處坑裡和下水道，死狀相當悽慘。

Heute wurden in einem flachen Grab die Leichen der Bürgermeisterin von Motyzhyn Olga Sukhenko, von ihrem Ehemann Igor und deren Sohn Alexander gefunden. Sie waren am 10. März verschwunden, ihre Hände waren gefesselt und sie wurden erschossen. pic.twitter.com/Unajt9Jx55 — Philip Le Butt (@PhilipLeButt) April 2, 2022

In a mass grave and in the sewer, the bodies of the headman of the village of Motyzhin, Olga Sukhenko, her husband and son, who went missing on March 23, were found. All three were reportedly tortured before being executed by Russian soldiers. #BuchaMassacre #RussianWarCrimes pic.twitter.com/Kq8vQ4zQZ0 — Kramax (@kramax94) April 3, 2022

早前CNN報導，烏克蘭首都基輔西邊城鎮莫季任鎮鎮長蘇肯科（Olga Sukhenko）3天前突然消失，所有人都連絡不上她，當局推測她應該也落入俄軍手裡。不料稍早傳出消息，發現蘇肯科一家3口被棄置在一座樹林裡，丈夫疑似被蒙上眼後遭槍決，之後俄士兵將他隨意丟進下水道。至於自己與兒子則是雙手被綑綁在背後，實行近距離「行刑式」槍殺後，跟著其他屍體橫躺在當地大型墳塚。

知情人士透露，俄羅斯鎖定了莫季任當地一些官員，誓言消滅不合作人士，據悉蘇肯科當時拒絕遵守俄士兵的指令，全家人才會被槍決。俄軍對基輔附近小鎮展開的蓄意屠殺引來各界撻伐，上百人被埋在萬人坑的畫面讓底下網友看了心涼了半截，紛紛痛罵:「令人作嘔的暴行…」、「其實俄羅斯才是納粹!!」、「不是人…」