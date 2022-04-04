苗縣原住民族事務中心爭取450萬補助 改善部落文化健康站設施 18:012022/04/04 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗縣府原住民族事務中心向原住民族委員會爭取435萬元補助，改善部落文化健康站設施。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣政府設置15處部落文化健康站，縣府原住民族事務中心向原住民族委員會爭取435萬元補助，改善文健站設施設備，讓原住民族在地福利服務體系更加完善。 原住民族事務中心指出，縣府、泰安鄉、南庄鄉及獅潭鄉等鄉鎮公所與地方，共同努力建置部落文化健康站，打造多功能、樂齡友善的環境，提供在地化部落長者照顧服務。 因此，為讓據點設備更完善，特別爭取補助購置坐式腳踏車、坐立兩用踏步機、電腦主機、鍋爐檯、全自動身高體重機、冷凍櫃、投影機、消防用具、攝影機等設備，讓原民長輩有更完善的環境。 #原住民族 #事務中心 #文化健康站 #設備 #部落 也許您會感興趣 其他人正在看 寶島熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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