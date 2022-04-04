苗栗縣政府設置15處部落文化健康站，縣府原住民族事務中心向原住民族委員會爭取435萬元補助，改善文健站設施設備，讓原住民族在地福利服務體系更加完善。

原住民族事務中心指出，縣府、泰安鄉、南庄鄉及獅潭鄉等鄉鎮公所與地方，共同努力建置部落文化健康站，打造多功能、樂齡友善的環境，提供在地化部落長者照顧服務。

因此，為讓據點設備更完善，特別爭取補助購置坐式腳踏車、坐立兩用踏步機、電腦主機、鍋爐檯、全自動身高體重機、冷凍櫃、投影機、消防用具、攝影機等設備，讓原民長輩有更完善的環境。