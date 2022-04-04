雲林縣北港鎮「天空之橋」遭噴漆，國際性公共空間建築受關注。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮「天空之橋」遭噴漆，國際性公共空間建築受關注。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮「天空之橋」重現早年台糖小火車運蔗路線，橋體以鋼筋與清水混凝土打造，造型優美，曾入選國際建築大賽前20名，4日被發現遭人用紅色噴漆塗鴉，北港鎮公所表示「天空之橋」是北港的特色景點，許多遊客都來此打卡，將盡速清理並請警方追查噴漆者。

「天空之橋」由國內著名建築師廖偉立設計，全長860公尺，以北港溪畔的台糖小火車復興鐵橋為起點，跨越防汛道路、義民路、文化路，最後連接大同路，再步行5分鐘即可抵達北港糖廠，讓民眾用徒步取代台糖小火車，體驗早年的蔗糖之旅。

清明連假許多遊客到北港朝天宮參拜，順道前往「天空之橋」打卡，卻發現橋身有6、7處被用紅色噴漆噴上豬頭、笑臉、愛心、圈叉圖，拍照興致大減，大罵「沒有公德心」、「豬頭才亂噴」，北港鎮公所獲報，馬上派員前往清理，同時請警方追查噴漆者。

北港代理鎮長蕭美文表示，「天空之橋」參加義大利專業建築雜誌舉辦的「THE PLAN AWARD 2016」，在全世界500多件公共空間類參賽作品中，入選前20名進入決賽，是北港極具代表性的公共空間建築，且距朝天宮不遠，不少遊客參拜後，都會到「天空之橋」打卡，被噴漆實在很令人痛心。

遊客說，「天空之橋」橋身造型遠遠望去，有如「鐵達尼號」，許多人會在此模仿電影《鐵達尼號》男女主角的擁抱動作，想像自己是電影中的傑克與蘿絲，如今被亂噴漆，浪漫氣氛全沒了，希望相關單位能盡快清理，恢復浪漫打卡景點的風貌。

地方文史工作者指出，「天空之橋」周邊有台糖小火車復興鐵橋遺址、鋼構特色橋梁「女兒橋」，訴說小火車鐵道的歷史，讓人深刻感受新舊更迭與時空變遷，極具文化歷史意義，有必要加強維護，避免持續遭破壞。