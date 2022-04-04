在大陸各地為疫情採取封控措施期間民怨不少，但謠言也特別多。據河北唐山市豐潤區公安局發佈通報稱，一名網民於4月1日晚間在微信群發佈視頻及言論，指當地「一周半的小孩做核酸，被志願者給捅死了」。經核實該信息屬編造的謠言。實情是這名嬰兒不慎被棉被遮蓋口鼻窒息，家長發現後連忙將嬰兒抱到樓下尋求核酸採集醫護人員協助急救後再轉送醫院。傳播謠言者已被傳喚並對違法事實供認不諱。

《觀察者網》引述唐山市@豐潤公安局網路發言人稱，3月31日唐山市路南某小區一嬰兒因不慎被棉被遮蓋口鼻窒息，家長發現後連忙將嬰兒抱到樓下，尋求現場核酸採集醫護人員和社區工作人員幫助，醫護人員立即對嬰兒實施徒手心肺復蘇，隨後陪同嬰兒及其家屬前往市婦幼保健院救治。

隔日有一女性網民劉X華在微信群中發佈視訊及言論聲稱這名僅一週半的嬰兒是做核酸被志願者捅死。經豐潤警方查證，該謠言發佈者為豐潤左家塢鎮居民，因其行為已涉嫌觸犯刑法第293條規定，警方依法將其傳喚至公安機關接受調查，劉X華對其傳播虛假信息的違法事實供認不諱。目前，該案正在進一步辦理之中。

傳河北一周半嬰兒做核酸被志願者捅死，唐山警方闢謠。（圖／網頁截圖）

報導說，唐山警方提醒廣大網民，網絡不是法外之地，要遵守法律法規，對未經核實的信息不要輕信，不造謠、不傳謠、不信謠，對故意散佈謠言的，公安機關將依法查處，絕不姑息。