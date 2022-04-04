連假期間，許多人會想要放縱一下吃個鹹酥雞，營養師高敏敏表示，很多人誤以為點蔬菜類的就比較健康，其實反而是陷阱之一，因為蔬菜含水量高，更容易瞬間吸油，因此她建議，配料不要再加九層塔，因為真的非常吸油，吃下肚恐讓熱量暴增。

高敏敏在粉專指出，鹹酥雞炸前、炸後的熱量差很大，甚至最多可以差到5倍，光是吃一塊炸雞排，就要快走將近兩小時才能消耗熱量，她並舉出下列鹹酥雞熱門品項的熱量圖鑑，說明每樣東西吃完需要快走多久才能消化。

1. 雞排 630kcal→115min

2. 百頁豆腐 540kcal→98min

3. 鹹酥雞 525kcal→96min

4. 甜不辣 350kcal→64min

5. 米血糕 345kcal→63min

6. 糯米腸 325kcal→59min

7. 銀絲卷 320kcal→58min

8. 雞三節翅 320kcal→58min

9. 杏鮑菇 175kcal→32min

10. 四季豆 130kcal→24min

11. 玉米筍 130kcal→24min

12. 青椒 120kcal→22min

高敏敏說明，同樣一份食材會因為料理方式不同，導致熱量差異，鹹酥雞很多食材外層都裹了一層粉、再整個拿去油炸，所以熱量層層往上堆疊，油炸過後熱量恐多2至5倍。

很多人以為點蔬菜類的就比較健康，高敏敏說，其實蔬菜反而是陷阱之一，因為含水量高，在炸的過程中，油脂容易取代食材的水分位置，讓原本只有20幾卡的蔬菜瞬間吸油，熱量暴增，因此她建議不要加九層塔，因為真的非常吸油。

高敏敏強調，應多用蒸、煮、滷、烤的烹調方式，盡量少油炸，如果真得要吃鹹酥雞，可以選有脫油處理的店家，吃之前記得去皮，也可以用廚房紙巾按壓吸油，不另外加調味料，以免徒增鈉含量；此外，要觀察一下店家的用油，避免選已經炸到很黑的油鍋或回鍋油，若吃到的食物有油耗味，就表示已經油炸過久了。