YouBike進駐苗栗縣後廣受各界好評，目前全縣7鄉鎮市都有YouBike站點，縣府在苗栗、頭份、竹南三大市鎮，再各增建5個租賃站點，其中頭份建國國中、頭份國中、竹南鎮大同高中、龍山佳北二街口停車場、龍鳳漁港等5站，在2日開通租借。

苗栗縣府工務處指出，今年1月27日已經開通啟用苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮及公館鄉共20站點，這次苗栗市、頭份市及竹南鎮15站加密擴充部分，頭份2站、竹南3站共5個站點先行開通啟用，其中竹南鎮龍鳳漁港站的開通，可提供民眾就近利用綠光海風自行車道，探索周邊魅力景點及飽覽海線風光。

另，苗栗市愛國路環保公園、郵電街新都街口、苗栗黃昏市場、苗栗縣立體育館、中華電信，頭份市民生社區、市立圖書館、信三林森路口公園及竹南鎮鎮民廣場、長青立體停車場等10站。

因為涉及設點站區土地取得，加上近期連日下雨無法進場施作等因素，影響場站建置進度及台電供電時程，台電已配合縣府全力趕辦，將陸續開通啟用。