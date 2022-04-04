隨著林書豪本季在大陸CBA表現不如以往那麼神勇，他的下一步也將更難預測了！林書豪4日先發打了22分鐘，投10中4，含三分球投3中0，4罰3中，只拿11分，不僅助攻掛零，還發生5失誤，北京首鋼終場75比80爆冷遭到吉林淘汰出局，豪哥本季效力CBA之旅提前落幕。

北京陣中擁有林書豪、吉布森、漢密爾頓與巴里布朗4名外援，還有李慕豪、范子銘兩名不錯的本土中鋒，季後賽首輪面對例行賽平均勝分高達30分，且只有一名外援瓊斯可用的吉林，竟然連兩場都吞下敗仗，直接被吉林橫掃出局，吉林8強對手將是浙江廣廈。

林書豪本季在CBA表現比起上季明顯下滑，不僅上場時間減少，各項數據也比上季退化，更在例行賽兩度出現單場0分窘境，特別是北京找來小外援吉布森加盟後，北京總教練雅尼斯經常在關鍵時刻棄用林書豪、改派吉布森上場，證明雅尼斯不再信賴豪哥。

所以林書豪下個球季是否還會回到北京首鋼打球，目前看來充滿變數，畢竟他在CBA只能用外援身分上場，讓他發揮空間更加緊縮，更何況他在今年8月就滿34歲了，再回NBA機率更加渺茫，假如他下季在NBA或CBA都沒機會的話，或許返回台灣打球是種選擇。