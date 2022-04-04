台灣啤酒英熊4日主場迎戰新北中信特攻，儘管因為新冠肺炎疫情，英熊4日、5日在主場天母體育館的比賽無法開放觀眾進場，在對手緊咬比數的挑戰下，英熊以95比91險勝，雙方戰績同以13勝10負並列第3。

台啤英熊此役籃板60比48領先，三分球也有35投14中的4成命中率，總教練楊志豪指出，球隊贏在三分球命中率、防守以及贏過對手12個籃板球，但失誤也有24次，是團隊必須持續改進的地方。

台啤隊長蔣淯安貢獻22分、7助攻，他表示，雖然這場比賽觀賽重點之一是他和回歸台灣籃壇的中信特攻後衛林韋翰的後衛對決，從個人數據、球隊勝負看來，這一次是小安佔了上風，賽後小安回應：「我知道中信特攻有很多出色的後衛（本戰登錄7名後衛），自己就是做好本份，不管面對誰都平常心，也不會強球個人表現，一切團隊優先。」

楊志豪也稱讚蔣淯安的表現，「小安的進攻能力毋庸置疑，很多人卻忽略小安的防守強度和技巧也非常了得，我認為都比他的對手好很多！」

台啤外援大福、德古拉、林泰樂都是首度在主場作戰，以德古拉22分、18籃板最佳，林泰樂贊助15分，大福雖得分掛零，但守護7記籃板。