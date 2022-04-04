彰化議員參選人朝友甩巴掌 遭黑衣人拿鐵椅痛扁影片曝光

彰化1名男子1日晚間在麵攤突走向友人重重甩1巴掌，隨即遭對方一行人壓在地上用鐵椅猛毆打，影片曝光網笑說「酒醉學威爾史密斯？」據悉該名男子在地方上頗有勢力，預計參選本屆市議員選舉，他事後坦承對方是友人，當下因小衝突才會酒後誤事，目前雙方都沒有提告，警方將依公共危險罪送辦。

影片中灰衣男子站起身，走向麵店外面的餐桌，向1名黑衣男子打了招呼後，突然伸手朝對方甩了1個大巴掌，不過黑衣男子與友人也當場回擊，灰衣男當場被打趴在地，遭多人拿鐵板凳重擊；據了解張姓灰衣男在地方小有勢力，曾擔任當地果菜市場總經理，甚至有意參選本屆市議員選舉。

彰化1名男子1日晚間在麵攤突走向友人重重甩1巴掌，隨即遭對方一行人壓在地上用鐵椅猛毆打，影片曝光網笑說「酒醉學威爾史密斯？」（翻攝自臉書爆料公社）

張姓男子事後供稱與黑衣男是朋友，當下因喝了酒，又想到對方曾背叛他與金錢糾紛，越想越生氣才會上前動粗打人，他坦承「喝太多啦」，更自認先出手就是錯的，自己也覺得很不好意思。

彰化警察局員林分局針對此事件回應，目前雙方都不提出傷害或毀損的告訴，但後續還是會依刑法，還有社會秩序維護法等相關法令依法偵辦；警方調查雙方當下都沒有報警，也沒提出告訴，但在小吃店打架也已經違反社會秩序維護法，已經請他們到案做筆綠，也會調監視器畫面依法送辦。

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