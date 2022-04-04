嘉義縣東石鄉塭仔社區發展協會自2019年開辦社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站提供社區長輩共餐、健康促進、預防及延緩老化等服務，照顧、關懷社區長輩，更活化社區空間成「塭仔的青春美夢」幸福農場基地，但因農場無廁所，長輩戶外課程時總要走路回據點如廁，十分不便，去年獲得國泰慈善基金會贊助，在幸福農場建置無障礙廁所，4日正式啟用。

「塭仔的青春美夢」為長輩們打造適合耕作的社區菜園，讓長輩體驗種植、澆水、採收等工作，長輩們種植的蔬果也成為社區照顧關懷據點的食材，建立長輩們的自信，更是零運輸、零碳排的最佳食材。社區志工吳銘常說，室內課時長輩會在活動中心，室外課就會到菜園空間舉行，但因該空間的廁所已荒廢，長輩要如廁需走回社區活動中心，十分不便，也增加風險。

透過嘉縣政府的牽線，國泰慈善基金會提供資金協助，讓塭仔社區發展協會在社區菜園旁建置了無障礙廁所，提高長輩如廁的方便性、安全性，也成了清洗及短暫小憩遮蔭的地方，透過強化硬體設備的建置，讓長輩更願意走近菜園參與菜園耕作。

翁章梁說，感謝社區發展協會及國泰基金會，希望持續透過公務部門、在地社區、NGO等各界力量一起投入，串連在地、城鄉資源，深入社區與每個需要的角落，讓長輩能享受在地最鄰近的呵護、弱勢族群能得到及時的關懷，建構一張幸福的社會安全網。