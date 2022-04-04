昨天農曆3月3日是「玄天上帝」壽誕，主祀「玄天上帝」的阿里山受鎮宮，每年玄天上帝壽誕前後，就會有大型的枯球羅紋蛾到訪，停在玄天上帝神尊上，有「神蛾祝壽」的美稱，今年約有近10隻枯球羅紋蛾報到。

受鎮宮表示，廟宇1969年改建以來，每年「玄天上帝」聖誕前後就會有枯球羅紋蛾停駐廟內依附在神尊上，最高曾出現22隻，今年約10天前就有枯球羅紋蛾陸續到訪，數量近10隻，不細看的話，就像是神明身上的一面面金牌。

嘉義林管處阿里山工作站技士蕭明學說，枯球籮紋蛾分布在台灣高海拔山區，每年3月中開始是成蟲羽化成蛾的高峰，加上附近有他們的食餌桂花等，加上趨光的特性晚上容易被廟宇燈光吸引停駐，因而成為阿里山受鎮宮的特色之一。

目前阿里山正值花季，連假前兩日因陰雨天氣入園人數不多，4日遊客回流，有超過2400人次入園，也有不少遊客順道到受鎮宮看「神蛾祝壽」的奇景，嘉縣旅館同業公會理事長陳昆茂表示，因天氣轉晴，遊樂區內的住宿率有約8成左右，受日前確診者足跡影響不大。

蕭明學指出，除一年一見的枯球羅紋蛾外，目前園區內的大島櫻盛開中，已開8成以上，分布在沼平公園、阿里山工作站前；關山櫻在阿里山火車站和園區入口旁，花期持續到4月中；普賢象櫻分布在第一管制哨、沼平公園和森之道，另，一葉蘭在第一管制哨和生態教育館附近，目前已開約6至7成。