國民黨台北市議員羅智強有意角逐桃園市長，遭國民黨主席朱立倫去電勸退，資深媒體人黃暐瀚表示，這兩天媒體風向已轉成「朱立倫爛透了」、「搞電話威脅，憑什麼」，顯然羅已「求初選而不可得，求通話卻打不通」，桃園藍營政界對羅關閉了對話大門。他認為，國民黨中央與羅智強差不多已魚死網破了，對羅而言情勢嚴峻，羅能做的還是一樣，「尋求在地支持」。

黃暐瀚今(4日)在臉書發文表示，2個月前他說「桃園沒空間」，被罵「亂講、不懂閉嘴」，2個月過去，「現在大家終於知道，想選桃園有多難？」一個禮拜前他再度示警，接下來將「魚死網破」，又被碎嘴「哪有這麼嚴重」， 結果「一個春假幾天過去，黨中央與羅智強，差不多也已經魚死網破了」。

國民黨台北市議員 羅智強。(圖/本報資料照)

黃暐瀚坦言，現在羅智強是「求初選而不可得，求通話卻打不通」，羅「先網路、再馬路」的結果，桃園藍營政界顯然已對羅智強關閉了對話大門，情勢嚴峻，他認為羅智強能做的還是一樣，「尋求在地支持」。

黃暐瀚建議羅智強得去拜會桃園市議長、立委，「讓地方知道你的態度，也趁機知道地方的情形」。

黃暐瀚分析，立委魯明哲說不選桃園市長，「但誰知道是不是口不對心？」桃園議長邱奕勝也說不選，但邱畢竟是議長，黃認為在媒體曝光羅智強有意參選桃園之前，羅就該先去拜訪邱；至於立委萬美玲、呂玉玲，「可沒說不選桃園市長」，桃園不是沒立委，台北市議員直接放話說要去，地方有「反」，豈會意外？

黃暐瀚並表示，這兩天的媒體風向已經轉成「朱立倫爛透了」、「搞電話威脅，憑什麼」，問題是，朱立倫和羅智強這麼敏感的通話，當初有沒有約定「不對外透露」？現在內容被轉述成那樣不堪，還都上了媒體，之後朱、羅再見面，還怎麼互動？互信何在？

不過，黃暐瀚也呼籲大家可以想想，「想選2024的朱立倫，有可能會故意想輸掉桃園，來成就自己嗎？輸了桃園，朱還能有2024嗎？那他現在卡羅智強，是因為真看不得羅當選？還是他覺得羅這樣選下去，桃園不會贏？」黃指出，很多事情一體多面，站在不同的角度看，答案自然會有不同。

最後，黃暐瀚強調，他結論不變，即羅智強該去拜會地方，爭取支持，求一個「初選」的機會。