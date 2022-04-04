(19:30更新)

烏軍再傳捷報!根據烏克蘭海軍引述敖德薩網站(dumskaya)的報導指出，「4月3日，俄羅斯黑海艦隊一艘11356R型護衛艦遭到飛彈擊沉且已經嚴重損毀。」

The enemy's frigate "Admiral Essen" (from which Ukraine was attacked) received serious damage today as a result of a fire strike by Ukrainian defenders. This ship has repeatedly fired missiles at peaceful Ukrainian cities, including #Odessa . pic.twitter.com/WQ6zPglc0O — The Odessa Journal 🖋⚓ (@Odessa_Journal) April 3, 2022

據悉這艘護衛艦是價值5億美元（約台幣143億元）的「埃森海軍上將號」（Admiral Essen），過去駐地港城塞凡堡（Sevastopol）的黑海艦隊，俄烏開戰之際，還曾多次砲擊烏境內包括敖德薩（Odessa）等大城。

報導指出，這次襲擊地點位於黑海，烏方發射UGM-73海神彈道飛彈(UGM-73 Poseidon)打擊敵軍，不過消息目前尚未經過核實。

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)。(圖/美聯社)

(18:20更新) 俄軍大屠殺布查鎮逾300平民 克宮不認反這樣回應

昨日(3)烏克蘭宣布重新奪回首都基輔的控制權，等到俄軍撤離後卻發現周遭城鎮遍地屍體，逾300名平民命喪俄軍槍下，有些人甚至被施行「行刑式」槍決倒臥萬人坑中埋葬，景象看了令人怵目驚心。對此，俄羅斯矢口否認關於蓄意屠殺西北方小鎮布查（Bucha）居民的指控，認為烏方的才是最該被受到質疑的一方。

根據路透社報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)週日接受採訪表示，關於布查小鎮論死傷和時間軸來說都不符合烏指控的版本，更進一步呼籲國際領袖不要盲從做出判斷。

此外，對於莫季任鎮（Motyzhyn）鎮長一家3口遭槍殺的事情，佩斯科夫也拒絕回答是否會影響原訂周一舉行的和談會議。