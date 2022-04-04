富邦悍將3日推出洋投范米特先發，他先發對中信兄弟4.2局失5分吞敗，不過整體表現受到教練團肯定，總教練丘昌榮也透露，第2名投入一軍的洋投目前以威迪茲機會最大。

范米特昨天錢4局表現虎虎生風，但5局下連續被敲3安先失掉1分，滿壘時再被許基宏敲出全壘打，也被打退場。雖然如此，但范米特的表現仍受到教練團肯定，丘總說：「就是第5局有幾顆失投球，對手有掌握住，挨轟也是正常，他之前熱身賽出賽2場，今天算是第3場實戰，如果用球數、體力再往上走的話，應該會很不錯。」

富邦雖然目前已有3名洋投「出關」，但艾思凱控球不穩還需要時間調整，威迪茲今天在二軍投完Live BP，投手教練林正豐透露，他今天投25球，狀況十分不錯，最慢球速147公里，最快則來到152公里，下次就會直接在二軍出賽，「他現在投球量已經差不多了，就差透過比賽找回感覺。」

江少慶今天扛主場開幕戰，禮拜四起的4連戰，首場預計交給陳鴻文，周五、周六的比賽則會視對戰數據決定，林正豐說：「就看是郭俊麟、陳仕朋誰丟哪一場，他們都準備好了，但賽前還是要確認選手的身體狀況。」目前富邦先發輪值也大致底定，周日再輪到范米特先發。