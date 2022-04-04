桃園兒童玩具圖書館歡慶1周年，甫拿下經營權的如果兒童劇團，4日搭配兒童節推出各項活動，吸引逾千名親子同樂，市長鄭文燦也和小朋友一起玩夾球障礙闖關遊戲。（蔡依珍攝）

桃園兒童玩具圖書館歡慶1周年，甫拿下經營權的如果兒童劇團，4日搭配兒童節推出各項活動，市長鄭文燦體驗互動遊戲宛如「孩子王」。（蔡依珍攝）

桃園兒童玩具圖書館歡慶1周年，甫拿下經營權的如果兒童劇團，4日搭配兒童節推出各項活動，吸引逾千名親子同樂。（蔡依珍攝）

桃園兒童玩具圖書館歡慶1周年，甫拿下經營權的如果兒童劇團，4日搭配兒童節推出各項活動，吸引逾千名親子同樂。（蔡依珍攝）

桃園兒童玩具圖書館在疫情衝擊下，營運1年平均每日入園人次不到百人，市立圖書館長姚敦明上任後廣發英雄帖，由「水果奶奶」趙自強創立的如果兒童劇團本月拿下為期9個月的經營權，4日選在兒童節盛大舉辦周年慶，趙自強預告未來玩具館舍就是大舞台，要以20年的劇團經驗回饋家鄉。

市長鄭文燦說，市府接管警政署保一總隊營區後調查生態，發現園區內植栽、生態豐富，甚至有一級保育類黃鸝鳥等特有生物，推動大湳森林公園計畫，預計年底全數完工，其中兒玩館去年兒童節率先啟用，以「兒童」和「玩具」為主題，約有1萬5000冊藏書、600多組玩具、以及5大類互動遊戲設施，是小朋友交換玩具、玩玩具、修玩具的好地方，讓孩子玩中學、學中玩。

姚敦明坦言去年開館後，因疫情衝擊有很長一段時間閉館，重新開放後平日不到百人、假日也僅200人，年初邀請國內執牛耳的如果兒童劇團加入，3月試辦甜點市集就創下1700人的入園人次新高，本月正式進駐，首創以經營舞台劇的方式打造園區，周末進館人次都破千人，成功提升兒童表演藝術可看性，他也預告如果兒童劇團多場叫好又叫座的售票表演，將會在桃園免費展演，是桃園兒童的一大福音。

趙自強笑說是團隊首個營運館舍，不諱言從過去入館人數和館舍附近沒有商業利益等來分析，確實是一大挑戰，但自己是道道地地中壢人，希望把外地經營20幾年的劇團經驗帶回家鄉，也讓團隊了解舞台前掌聲之外，舞台後的流汗和努力，他也提到未來將引進一般家庭不會購買的大型遊戲玩具，以及親子輕食餐點和DIY手作教室，增加停留時間，強調玩具是死的，家人一起玩的回憶才是活的，希望親子共創難忘回憶。